Instagram ha presentado nuevas funciones, entre las que destacan ‘Notas’ la cual permite agregar una actualización de estado de texto y ‘Perfiles grupales’, con lo que varios usuarios podrán compartidos con múltiples colaboraciones.

Es una aplicación de compartir imágenes y videos, que permite a los usuarios tomar fotos, aplicarles filtros y compartirlas en la plataforma para que sus amigos puedan verlas.

Tell them what’s really on your mind 💬

Share your thoughts with Notes — and see what your friends are up to 👀 pic.twitter.com/6mbSz0UGPx

— Instagram (@instagram) December 13, 2022