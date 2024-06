La razón es que el botón PPV obedece a un servicio que presta Claro, que ya tiene disponible la red 5G en Colombia, adicional al de la televisión por cable.

Se trata del contenido pago (o ‘Pay per view’), en el que los clientes adquieren contenidos que no están incluidos en paquetes tradicionales, o películas.

Sin este servicio, el botón PPV del control universal de Claro no tiene mucha utilidad, aunque si se oprime cambia el idioma (en caso de que el contenido esté doblado). Esto solo funciona en canales de alta definición.

Cómo funciona el botón PPV del control remoto de Claro

Las personas que cuentan con PPV películas o PPV adultos pueden encontrar estrenos a través de ese botón del control remoto, indicó la empresa en su página web.

No obstante, con el auge de las plataformas de ‘streaming’ no muchos contratan esos servicios y, por lo mismo, el botón no es muy utilizado.

