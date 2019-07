‘Unirte al chat’ es el nombre del nuevo sticker de Instagram que les ayuda a los usuarios a comunicarse con sus seguidores. Para usar esta herramienta, las personas deben postear una historia con el sticker, posteriormente los seguidores que la vean podrán dar click y los llevará a aceptar una solicitud de un chat en grupo, como lo explicó el portal El Androide Libre.

“Presentamos los nuevos adhesivos en historias. Ahora será más fácil comenzar una conversación con un grupo de amigos directamente en tus historias”, escribió Instagram en su cuenta de Twitter.

La herramienta les permite a los usuarios hablar de un tema en concreto, crear un grupo con intereses similares y permitirles a los seguidores decidir si quieren estar o no en un grupo. Sin embargo, puede que el sticker no ayude a los ‘influencers’ porque tendrán grupos con muchos usuarios y no podrán leer ni contestar tantos mensajes.

El nuevo sticker ya está disponible en Instagram y no requiere actualizar la aplicación. Los usuarios simplemente deben esperar las solicitudes de sus seguidores e iniciar un chat para empezar a conversar con ellos.