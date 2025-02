El iPhone es, sin duda, uno de los celulares más apetecidos en el mundo, pues tenerlo da ‘status’ justamente por lo que representa la marca, pero también es porque tiene una tecnología muy llamativa que ofrece soluciones a distintos problemas que tienen las personas en el día.

(Ver también: iPhone presentaría importante novedad en su sistema operativo: sería nueva actualización)

De hecho, una de sus grandes características es con respecto a la cámara, ya que los sensores que trae hacen que las fotos y los videos queden con la mejor calidad y resolución posible.

Ahora, por eso mismo que traen los dispositivos, sus precios no suelen ser económicos, por lo que muchos se quedan con las ganas de comprarlos justamente porque en Colombia están por encima de los 4, 5, 6 y hasta 7’000.000 de pesos.

Sin embargo, este miércoles 19 de febrero la marca estadounidense sorprendió a todos porque por medio de las redes sociales hizo el lanzamiento del nuevo equipo que es el 16e, una variante del 16 lanzado hace unos meses que trae menos características, pero por eso mismo es mucho más asequible.

Este fue el video de presentación del nuevo equipo:

Meet iPhone 16e, the newest member of the iPhone 16 family! #AppleLaunch pic.twitter.com/q9BHWxdYtN

— Tim Cook (@tim_cook) February 19, 2025