De acuerdo con la entrevista en el noticiero del mediodía del canal Caracol a Germán Darío Árias, quien hace parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, aseguró que “lo que se considera banda ancha tiene que tener 25 Megabits por segundo (Mbps) de bajada, y 5 Megabits por segundo de subida”.

El año pasado se estimaba 1 Megabit por segundo de bajada lo cual era muy poco para los usos que se le deben dar a la hora de navegar, y el cambio de esta indica la importancia de aumentar la productividad de las personas en el país.

Por esta razón, la nueva definición es aplicada para planes de Internet fijo, ya que para los contratos de años anteriores que se hacían llamar ‘banda ancha’ y ya no cumplen con este modelo, no se van a ver implicados para hacer modificaciones, sin embargo, ya no se pueden considerar de esta manera.