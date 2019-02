Esta nueva iniciativa por parte de Instagram busca obtener mayores reproducciones en los videos que duran más de 2 minutos y que pueden llegar a ser hasta de una hora.

Con respecto a lo anterior, Variety señaló que los usuarios en promedio pueden subir videos de 10 minutos. Sin embargo, “los grandes creadores seleccionados pueden cargar materiales mucho más largos”.

La nueva actualización dejará ver la vista previa en un tiempo limitado en la página principal del perfil, para que después de oprimir la opción “ver video completo”, el usuario pueda ser direccionado, explica The Verge.

De acuerdo con Cnet, un portavoz de la plataforma indicó: “Con los cortos de IGTV en el perfil, estamos presentando una manera más fácil de descubrir y ver los videos más recientes de tus seguidores favoritos”.

Now, you can preview IGTV videos in your feed. When there's a new video from someone you follow, you can tap from your feed to watch the full video in IGTV. (👋 @HannahStocking) pic.twitter.com/tkYSchB7E8

— Instagram (@instagram) February 7, 2019