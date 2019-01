De acuerdo con Android Police, la aplicación estaba buscando ser renovada en los últimos meses y finalmente la nueva modalidad se está probando por el momento con algunos usuarios.

A pesar de que este proceso esté incompleto, Jane Manchun, experta en dar a conocer las nuevas innovaciones que tienen las ‘apps’, compartió la visualización de esta.

Android Police

El artículo continúa abajo

Como se puede observar en la imagen, la actualización traerá fondos negros con textos blancos para las personas que se sientan más cómodas usándola de esta forma.

Android Police

Para ser activado debe tocar su foto de perfil de Facebook Messenger para que se desplieguen todas las opciones de ajustes. Uno de ellos es un interruptor de activar o desactivar la modalidad. Si no le aparece, no se preocupe; es porque hasta el momento no está listo para usted pero en cualquier momento lo estará.