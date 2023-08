En Colombia, el precio del recibo de la luz ha crecido por varios factores, pero el más importante es el Fenómeno del Niño, ya que el calor se ha intensificado en muchas zonas del país y el uso de ventiladores y aires acondicionados ha sido más que necesario.

Sin embargo, esto también significa un problema porque las generadoras de energía ya no dan a basto y los cortes intermitentes se podrían presentar en las próximas semanas si la temperatura no se regula.

Ahora, hay que destacar que los ventiladores y los aires no son los principales consumidores de energía en el hogar, sino que hay otros electrodomésticos que son los que más golpean al bolsillo de los ciudadanos.

Cuáles son los dispositivos que más consumen energía

Según publicó la página La casa de los electrodomésticos, los dispositivos que más consumen son aquellos que todo el tiempo están conectados, por lo que así no haya nadie en la casa, van a seguir gastando una importante cantidad de luz.

De esta manera, la lista de los cinco electrodomésticos que más consumen, según la página, son:

La nevera, ya que además de que siempre está funcionando para que los alimentos no se dañen, tiene una serie de elementos que ayudan a que enfríe y congele y por eso puede llegar a gastar hasta el 22 % de la energía mensual en un hogar. La lavadora puede gastar hasta 255 kWh anuales, siendo uno de los electrodomésticos que más consumen tanto energía como agua. Es importante que para que el consumo sea un poco menor, se debe desconectar mientras no se esté utilizando. El horno, pero no el microondas, sino aquel en donde se hacen tortas o se cocinan platos especiales, ya que para que caliente y coja la temperatura deseada, necesita de una gran cantidad de energía. Si se usa muy seguido, explicó la página, puede ser el consumidor de hasta el 8,3 % de la energía mensual. El televisor es uno de los dispositivos que más se usa en los hogares de todo el mundo, ya sea para ver canales, películas, jugar videojuegos o incluso hasta escuchar música ahora, tanto así que usándolo apenas 3 horas al día, puede llegar a consumir hasta el 12 % de la energía mensual. Los computadores son otros dispositivos que consumen mucha energía al día y más desde la pandemia, ya que varias personas adoptaron la modalidad de teletrabajo y están todo el día conectadas. Lo importante es siempre apagar el ordenador apenas termine de utilizarlo, ya que incluso en modo reposo sigue gastando mucha luz.

Cabe destacar que para que la economía del hogar no se vea tan afectada por el tema de la luz, debe desconectar los dispositivos y elementos que no se usan todo el tiempo, como el televisor o la lavadora, para que así no sigan consumiendo y que eso se vea reflejado en el recibo mensual.