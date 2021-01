Ganímedes es el más grande de los satélites galileanos de Júpiter, denominados así por su descubridor, Galileo Galilei. Su tamaño incluso se asemeja al de un planeta enano por sí mismo, posee hielo y agua e incluso le alcanza para tener campo magnético propio.

El hecho fue divulgado por medios estadounidenses como la cadena Fox, que lo atribuyen a Nexstar Media Wire. Según estos, Patrick Wiggins, embajador de la Nasa en el estado de Utah, habría confirmado que esta fue captada por la sonda Juno y duró solo 5 segundos.

Eso sí, enfatizó en que no se trata de señales de radio emitidas por alguna entidad inteligente del espacio exterior, aunque se dice que están en frecuencia modulada (FM). En cambio, el funcionario explicó que se trata de una “función natural”.

“No es E.T.”, aclaró Wiggins. En cambio, Fox señala que la señal sería más parecida a una de Wi Fi que se usa a diario en la cotidianidad, y explica que lo que la causó son “electrones, y no álienes”:

Sin embargo, ninguno de los canales oficiales de la Nasa ha hecho oficial el supuesto descubrimiento.

La última referencia oficial de la Nasa a la misión se había dado la semana pasada, cuando la Nasa anunció que extendería las investigaciones de Juno hasta 2025 o hasta que la nave resista debido a sus “excepcionales resultados” orientados a mejorar “nuestro entendimiento del sistema solar”.

Putting in some overtime: the @NASAInSight Mars lander and the #JunoMission Jupiter orbiter have received mission extensions. An independent review panel found that both are likely to bring new discoveries – and new questions – about our solar system: https://t.co/fHSJoYZTQa pic.twitter.com/e1pgjsXCAk

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) January 8, 2021