Por primera vez, la Nasa explorará de cerca un particular asteroide que científicos especulan sea rico en metales. Se trata de la misión Psyche, cuyo lanzamiento fue aplazado para este viernes 13 de octubre y comenzará un largo viaje a través del Sistema Solar con el objetivo de recopilar información que podría permitirnos conocer mejor cómo se formó la Tierra. Por tercera vez en el año, la Estación Espacial sufre fugas y ya enciende las alarmas.

El lanzamiento se llevará a cabo en el Centro Espacial Kennedy, en Florida (Estados Unidos), y utilizará un cohete Falcon Heavy de la compañía SpaceX para propulsar la sonda lejos de nuestro planeta. La misión lleva el nombre del mismo asteroide cuya órbita espera explorar, el 16 Psyche, y se estima que su llegada suceda en agosto de 2029 para así esclarecer incógnitas sobre el objeto que, hasta ahora, es el más grande que conocemos en el Sistema Solar.

