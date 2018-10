De acuerdo con Andro4all, el fallo se debió a un error en la ejecución de instrucciones que impidieron el acceso a las diferentes cuentas y videos, motivo por el cual las pantallas de todos los usuarios aparecían en negro y con un mensaje del problema.

Ante los reportes de millones de internautas en Twitter, la cuenta oficial de YouTube ofreció disculpas y posteriormente agradeció a todos por la espera una vez arreglaron el servicio.

We're back! Thanks for all of your patience. If you continue to experience issues, please let us know. https://t.co/NVU5GP7Sy6

— Team YouTube (@TeamYouTube) October 17, 2018