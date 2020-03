En la nueva versión de la red social están los colores verde esmeralda para los mensajes enviados y gris antracita para los recibidos, que pueden resultar confusos ante quienes tienen dificultades para distinguir el verde y el rojo, informó Gizmodo

“No he sido consciente de que eran colores distintos hasta que me lo han dicho”, contó Antonio, un joven daltónico que usa el modo oscuro en su teléfono iPhone, al mismo medio. “Hasta ahora no he tenido problemas, pero sí creo que puede ser confuso en conversaciones”, agregó.