La compañía tecnológica Microsoft registró problemas técnicos afectando el acceso de sus usuarios a varios servicios como Power Platform, Dynamics365, Teams Live Event, Outlook, Office 365, entre otros.

No obstante, citando a la firma, CNN señaló que las sesiones existentes de algunos usuarios no se vieron afectadas y que cualquiera que hubiera iniciado sesión podía continuar con sus labores.

Microsoft, desde su cuenta de Twitter, dijo que está investigando cuál fue el problema y que está trabajando “para identificar el impacto completo” y entregar más detalles de lo sucedido.

Este es el anuncio de la compañía en su cuenta de Twitter:

We’re investigating an issue affecting access to multiple Microsoft 365 services. We’re working to identify the full impact and will provide more information shortly.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) September 28, 2020