El fundador de Facebook se refiere a la candidata en una grabación filtrada por el portal tecnológico The Verge. En su discurso afirma que si Warren se posiciona como presidenta, tendrán varias peleas por su idea de separar las grandes empresas tecnológicas.

Además, menciona que “bajará al ring y peleará” por mantener su compañía unida. También afirma, en un tono prepotente, que está seguro de que ganará el conflicto legal en contra de la senadora, de acuerdo con el mismo medio.

Por otro lado, el presidente ejecutivo asegura que imponerle una demanda al gobierno sería una acción asquerosa, pero cree que si alguien quiere amenazar algo tan existencial (Facebook) tendrá que luchar fuertemente por ello, según el mismo portal.

En otro punto de la reunión, Zuckerberg opina que separar compañías como Google, Facebook o Amazon no va a resolver los problemas que tiene el país de prácticas anticompetitivas y corruptas.

“Partir estas compañías, ya sea Facebook, Google o Amazon, no va a resolver los problemas. Y no hace menos posible la interferencia en las elecciones. Lo hace más posible porque estas compañías no pueden coordinarse y actuar juntas”, comentó el creador de la compañía.