En el teléfono se pueden ver plataformas, como Google Maps, Google Chrome y Google Assistant manejadas con los botones del dispositivo y no desde una pantalla táctil como normalmente se utilizan, según FayerWayer.

La herramienta de Google Assistant funciona fácilmente, simplemente deben oprimir un botón y de inmediato se activará la interfaz. Sin embargo, lo que sorprendió a los usuarios es que hay una opción que les permite hablar o escribir un texto para solicitarle ayuda a Google, mencionó el mismo medio.

En cuanto a Google Maps, encontrarán un diseño muy básico y diferentes funciones, como las direcciones de ubicaciones y el navegador. Lo único que no podrán ver es el mapa de guía que está incluido en los teléfonos inteligentes, de acuerdo con 9to5Google.

Lo que no se mostró en el video es la plataforma de Play Store, algo que preocupó a los usuarios porque no se explican dónde se descargarán todas estas aplicaciones. Desafortunadamente, los filtradores no dieron ningún detalle sobre esto, pero se rumora que ya vienen preinstaladas en los equipos, informó el mismo medio.