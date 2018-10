La mayoría de medios de tecnología dan por hecho que los de Cupertino se la jugarán por varios ‘gadgets’, computadores y actualización de sus tabletas. El tema del evento que se realizará en Nueva York es “hacer”.

Estos son algunos de los anuncios que hará la compañía de la manzana y con los que se la jugará para esta última etapa del año:

El nuevo iPad Pro

Según la gente de Bloomberg, se lanzará una nueva versión de los iPads, con pantalla más larga y desaparecería el botón Home que ya no existe en los iPhones desde el año pasado.

Así las cosas, el Face ID servirá para desbloquear los nuevos iPads y también se pondría a disposición los famosos Animojis que conquistan en los iPhones recientes.

También se espera un mejor rendimiento de las tabletas, por lo que sería incorporada una variante del procesador A12 que corre ahora con los iPhones XS y XR.

Apple Pencil 2

El lápiz óptico de los de Cupertino también sería renovado (no se actualiza desde 2015) y tendría funciones exclusivas para el iPad modelo 2018 que se lanzará también mañana.

Sobre sus características, el tuitero y especialista en filtraciones Guilherme Rambo asegura que los usuarios podrán cambiar las propiedades de los trazos con solo deslizar el dedo y presionando un botón lateral.

Apple Pencil 2, model B332, will support gestures. The user will be able to change stroke properties by sliding along the sides of the pencil.

Benjamin Geskin, por su parte, dice que el lápiz tendrá un diseño más minimalista y un método de carga diferente.

Apple Pencil 2018:

– Design is even more minimalistic, the silver rail on top is now gone.

– Tap and Swipe gestures along the pencil.

– Magnetically attachable to the new iPad.

– New charging method. pic.twitter.com/tS1ptCWgnh

— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) October 29, 2018