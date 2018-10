Apple envió una serie de invitaciones a los medios de comunicación con diseños coloridos del logo de la marca y el lema del evento, señaló The Verge.

Al detallar cada imagen, el texto y el tipo de letra de las invitaciones, aparece: “There´s more in the making” escrito a mano alzada en lo que podría ser un iPad o un Pencil, por ese notorio efecto característico de escritura que se hace en una pantalla digital.

Los logotipos de la manzana personalizados con diseños que recuerdan a las imágenes de presentación de algunas aplicaciones específicas para dibujar con el Apple Pencil. Este motivo también está relacionado con un nuevo iPad, el cual sería la nueva versión Pro de estas tabletas.

Además de estos productos, los de Cupertino podrían presentar una versión renovada del Mac Mini y un nuevo Mac Book para remplazar el ‘Air’ y quizá un nuevo modelo o estuche de los AirPods.