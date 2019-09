La primera razón por la que deberían reconsiderar la opción de comprar el nuevo dispositivo de Apple es por su exagerado precio. El modelo más económico lo podrán encontrar por 699 dólares (pero en Colombia llegaría más caro por temas de impuestos y del dólar) y el más costoso será de 1.099 dólares. Sin embargo, hay teléfonos inteligentes que cuestan menos y son más avanzados, según iPadizate.

Otra de las razones por las que este teléfono no vale la pena es porque no cuenta con tecnología 5G. Un dispositivo tan costoso debería tener la tecnología más inteligente y el ‘hadware’ más avanzado del merado, de acuerdo con el mismo medio.

El móvil tampoco tiene cargador USB-C, este puerto de última generación que les aporta a los usuarios beneficios, como más velocidad y capacidad de convertirse en un puerto HDMI, mencionó el output.

Lo que sorprende a muchos usuarios es que Apple fue la marca que primero implementó el puerto USB tipo C en su Macbook y no hay ninguna razón coherente para que no lo introdujera en su última gama de dispositivos, informó el mismo portal.

Por último, este teléfono no tiene algunas funciones profesionales que se pueden encontrar en otros dispositivos. Herramientas que faciliten la interconexión y el uso de los accesorios de la marca, como un soporte para el Apple Pencil y la opción de tener multitareas.

Sin duda, la mejor decisión que pueden tomar los usuarios es esperar a que salga el iPhone del 2020 o comprar otro dispositivo móvil que les otorgue las mismas características por un menor precio, señalan analistas.