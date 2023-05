La tecnología ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas y con ella, la forma en que nos los seres humanos se relacionan y se comunican. La creación de ChatGPT, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial diseñado por OpenAI, ha permitido a una ‘influencer’ estadounidense dar un paso más allá en la industria del entretenimiento virtual.

Se trata de Caryn Marjorie, quien creó una novia virtual utilizando esta tecnología y la puso a disposición de sus seguidores a través de su sitio web. Lo sorprendente es que muchos le han pagado por “disfrutar de conversaciones privadas y personalizadas con su ‘influencer’ favorita“.

AI girlfriends are going to be a huge market.

Influencer Caryn Marjorie trained a voice chatbot on thousands of hours of her videos.

She started charging $1/minute for access – and made $72k in the first week 🤯 pic.twitter.com/LwEfYkW2Lg

— Justine Moore (@venturetwins) May 11, 2023