En muchas ocasiones, las relaciones de pareja que terminan no lo hacen de la mejor manera y los involucrados concluyen el vínculo bloqueándose de todas las redes sociales y evitando el mayor contacto posible; sin embargo, hay unos que no pueden olvidar a esa persona que quisieron y hacen todo lo que esté a su alcance para no perder la comunicación.

Así le sucedió a la joven Luisa María Montenegro, quien en TikTok contó la inusual historia que ha vivido con su exnovio, pues ha recibido mensajes inusuales a través de una plataforma bancaria en la que no se acostumbra entablar conversaciones con otras personas, según informó Blu Radio.

De acuerdo con Montenegro, después de bloquear a su expareja de todas las redes sociales y teléfono, ella pensó que había cortado todo tipo de comunicación con él; sin embargo, eso no fue así, pues el hombre encontró la manera ingeniosa de contactarse con ella y lo hizo a través de Nequi. Incluso, al enamorado no le importó enviarle dinero para compartirle uno que otro mensaje con el fin de recuperar la relación, según la emisora.

A través de la aplicación, el exnovio de la joven le envió transferencias de 1.000 y 10.000 pesos acompañadas de mensajes nostálgicos: “Lo sigues siendo, jamás dejarás de ser tan hermosa, así se apaguen todas las luces, tú seguirás siendo la única brillando en el vacío, te adoro. Pienso en ti siempre”.

Pantallazo Luisa Montenegro TikTok

La historia de Luisa y su expareja se ha vuelto viral en TikTok, pues muchos quedaron sorprendidos con la forma en la que el hombre ha hecho hasta lo imposible por recuperarla a ella. Aunque hay otros que creen que los 10.000 pesos no son suficientes para compensar los daños emocionales de la tortuosa relación.