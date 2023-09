Nequi se ha convertido en un aliado de millones de colombianos, pues su facilidad de uso, la manera en la que se puede transferir y recibir dinero y hasta cómo se paga, hace que muchas personas la descarguen y la tengan en su celular.

Ante esto y el crecimiento que ha tenido la billetera virtual, ahora lanzaron un programa de préstamos para sus usuarios llamado Propulsores, una iniciativa que busca que los clientes puedan alcanzar sus metas con una ayuda económica.

Por otro lado, si no necesita la plata mínima que tiene Propulsores, puede pedir un salvavidas, pero teniendo en cuenta que este no es para todo el mundo, según explicó Nequi en su página web, sino para las personas que aún no tengan vida crediticia.

De cuánto son las tasas de intereses de Nequi en sus créditos

Sin embargo, antes de pedir estos préstamos, es importante que conozca en cuánto tiempo debe pagarlo, de cuánto son los intereses y demás para que este crédito no se convierta en un dolor de cabeza.

Lo primero que explicó la aplicación es que Nequi puede desembolsar desde 500.000 hasta 5’000.000 de pesos, dependiendo de los ingresos, los egresos y cómo se ha comportado dentro de la billetera virtual.

Ahora, cuando el préstamo se haya hecho, cabe aclarar que se mandará en 24 cuotas (2 años), pero teniendo en cuenta que estos préstamos tienen unas tasas mensuales de 2,69 %, lo que se traduce en un 37,51 % anual.

Además, entre otros costos, aparece una comisión que hay que pagarle al Fondo de Garantías (FGA), que es el que hace el estudio financiero, de 11,9 % del valor del préstamo, y un seguro de vida que le brindará a Nequi una garantía por si algo le llega a pasar al usuario.

Cómo se pide un préstamo por Nequi

Para pedir este préstamo, que es más fácil que con una entidad bancaria tradicional, Nequi explicó que todo se hace desde la aplicación.

Tal como explica el video, el proceso para pedir estos créditos es:

Entrar a Nequi y dirigirse al armario , que es el que está en la parte inferior izquierda en los cuatro cuadros.

, que es el que está en la parte inferior izquierda en los cuatro cuadros. Ahí elegir la opción ‘ Préstamo Propulsor ‘.

‘. Luego se elige cuánta plata se va a pedir y ahí dirá las cuotas de cuánto quedarán durante 24 meses.

Ahí se da en aceptar en las siguientes pantallas, siempre y cuando haya leído toda la información, y listo, el dinero se verá reflejado en la cuenta de Nequi.

Ahora, cabe aclarar que mensualmente el pago del crédito se debitará automáticamente de la cuenta de Nequi, por lo que tendrá que mantenerla siempre cargada con, por lo menos, el valor de la cuota mensual.