Bautizada como ‘Serial 1’ y presentada oficialmente el martes, la nueva compañía muestra en su sitio web fotos de un elegante prototipo de bicicleta a motor, con cuadro negro, sillín marrón y ruedas blancas.

Inspired by the entrepreneurial spirit of Harley-Davidson’s founders. pic.twitter.com/lREHU2FUsy — Serial 1 (@Serial1Cycles) October 22, 2020

Los primeros modelos deberían estar disponibles en marzo de 2021, según un comunicado, pero la firma no informó acerca del precio de venta.

El nombre de la start-up es un guiño al apodo de la primera moto fabricada por Harley-Davidson, “Serial Number 1”, aunque el fabricante de motos es solo un accionista minoritario.

Delivering a new sense of freedom on two wheels. pic.twitter.com/RW2Uj2o3gi — Serial 1 (@Serial1Cycles) October 22, 2020

Fundada en 1903, Harley-Davidson ha sufrido la caída gradual de sus ventas en los últimos años, especialmente en Estados Unidos, su principal mercado. Esto como resultado del envejecimiento de su clientela y a la falta de renovación de su gama, basada en grandes motores bicilíndricos poco deportivos.

Para seducir a un público más joven, la compañía de Milwaukee (Wisconsin, norte) lanzó en 2014 una nueva división dedicada a las motos eléctricas, LiveWire y presentó prototipos de bicicletas eléctricas en 2019, pero .

‘Serial 1’ fue creada por iniciativa de un pequeño grupo de empleados de la compañía, aficionados tanto a las motos como a las bicicletas, con el objetivo de crear una bici eléctrica digna del nombre de Harley-Davidson.