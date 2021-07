El director de ‘6 a.m. hoy por hoy’, de Caracol Radio, tuvo que recurrir a su cuenta de Instagram para explicar qué pasó esta vez con su perfil en esa plataforma.

Primero llamó la atención publicando un texto y no una imagen y describiendo una serie de acciones que constantemente se presentan en esa red social: “No amenazo, no calumnio, no pongo videos sangrientos, no llamo a la gente terrorista o fascista, no muestro mis partes íntimas ni me promociono sexualmente, no persigo, no engaño…”.

Y a todo eso, el periodista le añadió que es justamente “lo que le gusta a Twitter”. Luego procedió a explicar que esta vez el argumento de la red social para sacarlo de allí fue el video de una denuncia que quiso hacer.

Según dijo, grabó a una persona que, en su opinión, estaba contaminando auditivamente el espacio público con música a todo volumen y que “los tarambanas de Twitter, en ese exceso de celo que es más bien su política cobardona de asuntos legales” lo suspendieron porque lo acusan de lucrarse con la canción que sonaba de fondo.

Luego, Gustavo Gómez arremetió por la forma en que las personas que se encargan de regular las políticas de estos gigantes tecnológicos aplican las sanciones a sus usuarios: “En un concurso de pendejos, los encargados de Twitter se sacan el primer premio a no dudarlo”.

También dijo que comprendía que atendieran los reclamos de derechos de autor, pero les recomendó que lo hagan “usando la cabeza y no las patas”, y cerró:

“Si fuera una persona, Twitter sería un baboso y un pendejo”.

Esta fue la publicación del director radial:

Esta no es la primera vez que le sucede a Gómez, pues en febrero pasado se mostró desconcertado porque lo bloquearon por incumplir las normas de Twitter, pero sin darle mayor explicación.

“Yo no he hecho nada malo, ni que yo estuviera enseñando a hacer bombas atómicas por Twitter”, dijo en ese momento.