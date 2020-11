“Golpe a Cayo Perico” es el nombre que Rockstar Games le dio a la nueva expansión de la versión online del exitoso juego Grand Theft Auto. La actualización estará disponible a partir del 15 de diciembre de 2020 y puede jugarse solo o por equipos.

La noticia fue confirmada por la desarrolladora Rockstar en su sitio web y sus redes sociales, y la reacción de los jugadores ha sido satisfactoria.

En algunos videos presentados en la cuenta de Twitter de la empresa puede detallarse el escenario al que se enfrentarán los fans de GTA a partir de la segunda semana de diciembre.

Prepare to infiltrate the remote island compound of the world’s most notorious drug dealer in Grand Theft Auto Online’s biggest, most daring, and action-packed addition yet: The Cayo Perico Heist.https://t.co/YmsoKFUCGK pic.twitter.com/9Y6qhydTKs

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 20, 2020