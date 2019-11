Aparentemente, el hombre sabía la fecha y hora en la que el vehículo que graba las imágenes de la aplicación pasaría por las calles de Columbia Británica en Canadá; la cámara captó todo el escenario durante varios minutos, según FayerWayer.

El usuario tenía una máscara de caballo y estaba sentado en una silla junto a una mesa adornada con flores. Aunque no está claro el propósito que tenía, varias personas lo han relacionado con el personaje principal de la serie ‘BoJack Horseman’, de acuerdo con el mismo medio.

Lo más curioso de este acontecimiento es que la misma multinacional quedó sorprendida con la presencia de este hombre y decidió publicarlo en su cuenta oficial de Twitter con un GIF:

We have no words. pic.twitter.com/7IaacET8o9

— Google Maps (@googlemaps) November 14, 2019