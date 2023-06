Durante los últimos años, la compañía estadounidense ha lanzado diferentes actualizaciones para mejorar la experiencia de sus usuarios.

(Vea también: Malas noticias para usuarios de Huawei: duras medidas por “exposición de comunicaciones”)

Una de las más recientes tiene que ver con el cierre inminente de ‘Album Archive’ (archivo de álbumes, en español), que es un servicio que muchos internautas utilizan para almacenar imágenes.

De acuerdo con lo anunciado por la empresa, el fin de dicho servicio está programado para el próximo 19 de julio, por lo que se invitó a todos los usuarios a que salven las fotos almacenadas allí antes de que sea demasiado tarde, recogió el portal Xataka, especializado en temas tecnológicos.

“Te hemos enviado este correo porque has consultado el archivo de álbumes recientemente o tienes contenido visible en este archivo. A partir del 19 de julio de 2023, el archivo de álbumes ya no estará disponible. Te recomendamos que uses Google Takeout para descargar una copia de tu archivo de álbumes antes de esa fecha”, dice un correo que Google le envió a diferentes usuarios.