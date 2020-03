En una publicación en Twitter, la directora senior de producto y diseño de Google, Sanaz Ahari Lemelson, expresó que el gigante de Internet está ayudando para que los usuarios puedan hacer llamadas en conjunto durante la cuarentena mundial por el coronavirus.

We are grateful that Duo is helping users see their loved ones all around the world. We recognize group calling is particularly critical right now. We have increased group calling from 8 participants to 12 effective today. More to come. #AllInThisTogether #COVID19

