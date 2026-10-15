Por: EL PILON SA

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La Universidad Popular del Cesar, específicamente desde la Facultad de Educación y el Departamento de Lenguas Modernas, organizó el XXI Foro de Lenguaje bajo el título “Global Communication & Digital Transformation: Shaping Communication in the Digital Age”. Este evento académico se centró en analizar el impacto que las transformaciones digitales están ejerciendo sobre los métodos de enseñanza, el aprendizaje y sobre las diferentes formas en que las personas se comunican y relacionan actualmente, según la información oficial compartida por la institución.

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El foro, que se desarrolló en dos sesiones, ofreció a los asistentes una visión amplia y diversa de los retos que enfrenta el lenguaje en una época marcada por la conectividad digital. De acuerdo con la información proporcionada, la programación incluyó temas relevantes como la enseñanza del inglés en la educación superior dentro del contexto de la transformación digital, así como la importancia del lenguaje como herramienta de expresión y la adaptación cultural en nuevas sociedades. Además, se discutieron las oportunidades que brindan las tecnologías para preservar las lenguas indígenas, deteniéndose en el valor que tiene mantener viva la diversidad lingüística.

Uno de los aspectos más llamativos del foro fue la exploración de los memes como herramientas para desarrollar competencias digitales e interculturales. También se abordó la enseñanza del italiano durante la era de la inteligencia artificial y se analizaron las conexiones entre tecnología y alfabetización. Estos enfoques permitieron resaltar no solo las oportunidades del entorno digital, sino también la relevancia de conservar el pensamiento crítico y el sentido humano de la comunicación en medio de estos avances tecnológicos.

Durante el evento, se reflexionó sobre las narrativas de lectura, escritura y oralidad en el entorno escolar, además de la relación entre lenguaje, memoria e identidad. También se discutieron prácticas de educación bilingüe en la primera infancia y experiencias educativas que vinculan a Colombia con Estados Unidos, fortaleciendo así el intercambio académico y cultural.

La clausura del foro incluyó una ponencia centrada en la construcción de sentido en la era digital, que invitó a la audiencia a reflexionar sobre la diferencia entre estar conectados tecnológicamente y alcanzar una compresión profunda y humana. El evento finalizó con una muestra cultural presentada por el Grupo de Danza de la universidad, consolidando un espacio donde la educación y la cultura se integran.

Este foro, que ya cuenta con veintiún ediciones, ha fortalecido su papel como un lugar para compartir experiencias y diferentes puntos de vista sobre el valor del lenguaje en la sociedad globalizada. Según la Universidad Popular del Cesar, su permanencia subraya la importancia de crear espacios donde la educación logre mantener el diálogo con los avances tecnológicos y con los requerimientos comunicativos de las nuevas generaciones. Así, se reafirma el compromiso de la universidad con la innovación pedagógica y la promoción de la diversidad cultural y lingüística.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales temas del XXI Foro de Lenguaje de la Universidad Popular del Cesar?

El XXI Foro de Lenguaje de la Universidad Popular del Cesar abordó temas como la enseñanza del inglés en el contexto digital, el papel del lenguaje en la adaptación cultural, la preservación de lenguas indígenas a través de la tecnología y el uso de memes como herramientas de competencia digital e intercultural. Además, se analizaron aspectos como la enseñanza del italiano en la era de la inteligencia artificial, la alfabetización en entornos digitales y las experiencias educativas bilingües.

¿Cómo influyen las transformaciones digitales en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas según el foro?

De acuerdo con el enfoque del XXI Foro de Lenguaje, las transformaciones digitales están cambiando tanto los métodos de enseñanza como las formas de aprendizaje del lenguaje. Estas transformaciones exigen incorporar herramientas tecnológicas, fomentar el pensamiento crítico y valorar la diversidad cultural, asegurando que el sentido humano y la comprensión profunda sigan siendo esenciales en los procesos educativos y de comunicación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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