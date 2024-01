Apple es una de las empresas de tecnología móvil más grandes del mundo y junto a otras marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola y más han sacado terminales muy populares de los cuales sus compradores siempre esperan actualizaciones.

(Vea también: Por qué prohibieron venta de Apple Watch en EE. UU. y cuál es el panorama para Colombia)

Cada año la compañía está sacando su versión de iPhone nueva y para este 2024 vendría el lanzamiento del modelo 16. Cabe mencionar que a Colombia el modelo iPhone 15 y sus variaciones llegaron apenas en noviembre de 2023, pero los aficionados ya esperan la salida del siguiente para hacer comparativas y evaluar cuál es el mejor.

Y es que el iPhone 16, al parecer, como muchos han afirmado, podría venir sin muchas variaciones, aunque sí con cambios en sus pantallas, cámaras y procesadores, según reportó MacRumors.

Las fotos indican que el nuevo modelo vendría con pantallas de mayor tamaño, de 6,3 y 6,9 pulgadas, mejoras en la cámara y procesadores A18, además de otros detalles.

En las características físicas también se replicarían el marco de titanio y los bordes curvos. El aumento en la pantalla sería en el caso del iPhone 16 Pro y sería para poder tener cámara tetraprisma con el teleobjetivo 5x, como se vio en el reciente iPhone 15 Pro Max.

Here's What the iPhone 16 Pro and iPhone 16 Pro Max Will Look Like https://t.co/lz8eONIwDe pic.twitter.com/Aa0qXgXGNY

— MacRumors.com (@MacRumors) January 4, 2024