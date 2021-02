El Future Stars en Fifa ya se puso en marcha. Su objetivo es resaltar a las jóvenes promesas que seguramente brillarán en el futuro del fútbol mundial por su talento y destrezas físicas. Según la página oficial de EA Sports, para ser un talento de esta lista tiene que cumplir con las siguientes condiciones:

Tal y como lo señaló EA Sports el segundo equipo de esta sección llegó hoy, 12 de febrero. Hay tres jugadores que aparecieron por segunda vez: Reyna, Reece James y Diogo Dalot.

Estos son los miembros del segundo equipo:

No obstante, para muchos es sorprendente que Pedri, jugador del Barcelona, quien ha sido uno de los protagonistas del equipo catalán a pesar de su juventud, no esté en el equipo.

El mediocampista ha tenido varios minutos en cancha por sus buenas actuaciones y por lo corto que es el plantel que dirige Ronald Koeman.

El pasado 5 de febrero, Fifa había lanzado las primeras cartas de jugadores en la que aparecieron personajes como Reece James, quien tiene apenas 21 años y juega para el Chelsea, uno de los mejores equipos de Inglaterra.

El listado del primer equipo fue compuesto de esta forma:

