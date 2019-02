De acuerdo con el artículo, varios exempleados que se dedicaban a mantener la seguridad de la compañía de Mark Zuckerberg revelaron las prácticas que se hacen dentro de la misma.

Este medio explica que a través de comentarios o amenazas, Facebook puede detectar inmediatamente la ubicación del usuario que pueda resultar peligroso, utilizando los datos que obtiene de sus demás aplicaciones.

Al respecto, Adslzone señala que en el 2018 esto ocurrió cuando un usuario amenazó a una de las oficinas en Europa de la red social. Sin embargo, las autoridades lo detuvieron gracias a los datos que se pudieron conseguir.

Además, CNBC explica que existe una lista que se actualiza cada semana con los nombres de las posibles amenazas. Se trata de BOLO (Be On The Lookout).

Aunque no se tengan los criterios claros para que una persona ingrese a ella, Adslzone asegura que una alerta es activada con mensajes como: “Que te jodan, Zuckerberg”.

Así mismo, existen otras ‘apps’ que tienen este mismo funcionamiento para poder ubicar a las personas, pero no en “tiempo real”como el que tiene Facebook, agrega este portal.

Por esta razón, recomiendan que las personas eviten publicar contenido que puedan resultar insultante a los demás y, también, utilizar aplicaciones que protejan todo tipo de contenidos.