Si antes de la pandemia causada por del COVID-19 y la era de la virtualidad el internet móvil era importante para la sociedad, en la actualidad se ha convertido en una herramienta fundamental para todas las generaciones a la hora de estudiar y trabajar, pues hasta quienes eran ajenos al tema de la tecnología, han tenido que dejarse contagiar de esta onda digital que ha tomado aún más fuerza durante la pandemia.

El estudio pone de manifiesto que ha aumentado la demanda de jóvenes que crean contenido y adultos incursionando en el mundo del internet móvil en este momento.

También destaca que han llegado al país nuevos operadores, como Wom, para ampliar el mercado de telecomunicaciones, por lo que otros más destacados, como Tigo, Movistar y Claro, emprendieron una competencia para demostrar quién ofrece los mejores precios.

La oferta incluye una gran variedad de beneficios hacia los consumidores, como reducción en precio, e incremento en servicios, como más gigas, minutos y datos ilimitados en algunas de las aplicaciones más usadas.

No obstante, todos estos beneficios no sirven de nada si el operador no tiene la capacidad de prestar el servicio principal, tener buena conectividad a Internet y generar llamadas.

Estudio de velocidad a Internet móvil en Colombia

Opensignal, compañía independiente que define el estándar global para medir el estado de las redes móviles basado en la experiencia de usuarios, realizó una investigación en Colombia para analizar cuáles de los operadores de telefonía que existen en el país manejan la mejor red móvil del territorio.

Para realizar este estudio, se enfocaron en las experiencias que más solicitan los usuarios debido al tiempo que pasan conectados a sus dispositivos móviles, como la experiencia de video, experiencia de juegos, aplicación de voz, velocidad de carga y descarga y disponibilidad 4G.

¿En qué consisten las velocidades de subida y bajada? Para explicarlo de manera sencilla: se traducen en el tiempo que tarda un usuario en subir fotos o videos a Facebook o Instagram, las redes que están de moda.

En cuanto al tiempo de bajada, se puede ejemplificar con un video en YouTube: cuanta mejor sea la conexión, menos tiempo tarda en desplegarse el video y con buena calidad.

El contenido en video cada vez toma más fuerza y tiene más alcance, por eso es tan valiosa la velocidad de internet móvil con la que se reproducen las imágenes.

El análisis indicó que, sobre 100 puntos, Tigo tiene un puntaje de 65,1; Claro, de 59,6; y Movistar, de 58,6. Mientras que, en experiencia de videojuegos, otros de los favoritos de los ‘millennials’ y ‘centennials’, Tigo obtuvo unos resultados de velocidad y desarrollo de 43,7; Claro, de 43,0; y Movistar de 38,4.

Las aplicaciones de voz móviles como WhatsApp, Skype y Facebook Messenger se han vuelto indispensables en esta nueva etapa de home office. Frente a estas plataformas, Tigo ganó el premio ‘Voice App Experience’ de la firma investigadora, con una puntuación de 75, la cual puso al operador dentro de la categoría de Aceptable, mientras que Claro ganó 74 puntos y Movistar 72.

Claro se unió a Tigo en la categoría Aceptable, mientras que Movistar permaneció en el rango de calificación Pobre.

En este caso, una calificación aceptable significa que los usuarios estaban satisfechos con la calidad de la llamada y, en general, pudieron desarrollar la conversación sin ninguna falla.

Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, habló sobre los resultados de este estudio y confirmó: “Al momento en que un usuario busca opciones para internet móvil se fija, usualmente, en dos cosas: una red que le permita ver videos sin que se pause y una red que sea rápida, en que los tiempos de carga para cargar o descargar información sean veloces. La red de Tigo, gracias a nuestro despliegue en la banda de 700 MHz, cumple de forma sobresaliente con estas condiciones”.

Frente a la red 4G, Opensignal confirmó que en su último estudio Claro y Tigo, habían superado la marca del 80 % en la métrica de disponibilidad 4G.

Para los resultados de 2021, Tigo subió su porcentaje a un 85 %.