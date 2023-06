La tienda de videojuegos digitales de Epic Games poco a poco se ha consolidado como una de las alternativas favoritas de los jugadores, una de las estrategias que han mantenido para atraer público a plataforma, es la de regalar algunos juegos cada semana y hoy comentaremos cuáles puedes obtener sin ningún costo.

theHunter: Call of the Wild

Se trata de un juego de cacería en donde el realismo es parte fundamental de la experiencia, un juego que la verdad podríamos considerar no muy atractivo para todos los públicos, pues de hecho, la diversión depende de si te atrae la cacería como actividad deportiva.

Lo que ofrece la Epic Games Store es la versión base de este título, pero también puedes comprar las expansiones para que disfrutes de la experiencia completa.

Paquete Leyendas prestigiosas de Wulfgar de Idle Champions of the Forgotten Realms

Este no es precisamente un videojuego como tal, es más bien un paquete de contenidos que la tienda estaría regalando para que amplíes tu diversión en el juego Idle Champions of the Forgotten Realms.

Este paquete antes mencionado incluye lo siguiente:

Desbloquea a los campeones Regis, Artemis, Pwent, Cattie-brie y Wuffgar.

Aspecto exclusivo.

16 cofres dorados para cada uno de los nuevos campeones.

Dos posiciones potenciadoras de una semana.

¿Cómo consigo los juegos?

La dinámica para poder conseguir estos títulos sigue siendo la misma de siempre. Entra a la Epic Games Store en tu computadora, si no está instalada, te dejamos el siguiente enlace, debes haber iniciado sesión con cualquiera de los métodos disponibles, luego de ello vamos a la tienda y bajamos hasta la sección de los juegos gratuitos de la semana, los agregamos al carrito, procedemos a “pagar”, pero realmente no se nos va a descontar nada y listo, los videojuegos ya se encuentran en nuestra liberaría para siempre.

Hay un par de anotaciones que hay que tener en cuenta, estos títulos son para computadora y están disponibles de manera gratuita desde el jueves 22 de junio y hasta el próximo jueves 29 de junio, fecha en la que tendremos otro título distinto para la descarga gratuita.