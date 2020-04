green

Los representantes de cada compañía se comprometieron a deshabilitar el servicio después de que el brote se haya contenido lo suficiente.

Aún no está claro cómo las autoridades de salud pública llegarían a tal determinación, teniendo en cuenta que la propagación varía por región. Sin embargo, los ingenieros declararon definitivamente que las API no están destinadas a mantenerse indefinidamente, informó The Verge.

Según la nueva especificación de cifrado, las claves de rastreo diarias ahora se generarán aleatoriamente, en lugar de derivarse matemáticamente de la clave privada de un usuario.

Esa clave de seguimiento diario se comparte con la base de datos central si un usuario decide informar su diagnóstico positivo. Algunos expertos en cifrado temen que ciertos ataques puedan vincular esas claves con un usuario en particular y así conectar a una persona a un diagnóstico debería ser más difícil con las claves generadas aleatoriamente, explicó el mismo medio.

Otro cambio es que la contraseña diaria ahora se conoce como la “clave de seguimiento temporal”, y la de seguimiento a largo plazo incluida en la especificación original ya no existe.

También, la nueva especificación de cifrado establece protecciones específicas en torno a los datos asociados con las transmisiones Bluetooth del sistema.

Además de los códigos aleatorios, los dispositivos también transmitirán su nivel de potencia base, para calcular la proximidad, y qué versión de la herramienta están ejecutando.