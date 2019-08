La información la reveló el filtrador chino RODENT950, que es reconocido por mostrar dispositivos de Huawei antes de su lanzamiento. Además de revelar las capacidades fotográficas de las 2 primeras cámaras, también dijo qué funciones podría tener la 3.

De los tres sensores, el primero contará con 40 MP de resolución como ya lo habíamos mencionado y con una focal 1.6. También tendrá funciones de mejora de vídeo Cine Lens y una la matriz de píxeles RYYB que sustituirá los píxeles de color verde por unos amarillos. Esto quiere decir que la cámara podría captar más luz, mencionó el filtrador.

I told you a few rumors about Mate 30 pro camera, IMO this is more possible.

40MP 1/1.5" sensor with f/1.6 – f/1.4 aparture, RYYB pixel layout and Cine lens features when taking video.

40MP 1/1.7" 120° ultrawide lens with cine lens features.

8MP tele 5X zoom#HuaweiMate30Pro pic.twitter.com/ac3ODQnqVV

— Teme (特米) (@RODENT950) July 31, 2019