¿Qué tan malo es preguntar la hora durante un sueño? Esta es una pregunta que las personas supersticiosas se hacen, pero ¿tiene algún efecto o consecuencia real?

Soñar que preguntas la hora podría significar un mal presagio, al menos así lo afirma la ‘tiktoker’ Daniela Arias G. Esta joven creadora de contenido ha explicado que intentar saber la hora y fecha dentro de un sueño podría atraer entidades de otro plano a nuestra realidad.

Según su teoría, el simple acto de preguntar la hora dentro de un sueño sería una forma de comunicación con otra dimensión, lo que permitiría a criaturas desconocidas ingresar a nuestra conciencia y, eventualmente, causar todo tipo de malestar psicológico.

¿Pero es esta hipótesis cierta o solo otra leyenda urbana sobre el mundo de los sueños? Hay testimonios que parecen respaldar esta idea, ya que aseguran que un sueño puede convertirse en una pesadilla en cuestión de segundos si intenta averiguar la hora.

Sin embargo, no todos están convencidos de que haya algo de verdad detrás de estas afirmaciones. Para algunos expertos en la materia, soñar que pregunta la hora no tiene un significado especial y no tiene por qué ser un mal presagio.

Lo que parece estar claro es que la interpretación de los sueños es un tema controvertido y muy subjetivo, y que cada persona puede tener su propia versión sobre lo que simbolizan los diferentes elementos que aparecen en sus sueños.

En cualquier caso, si usted es de los que experimentan este tipo de sueños y le preocupa su posible significado, lo mejor es consultar a un especialista en la materia o tratar de interpretar el sueño, teniendo en cuenta sus propias sensaciones y emociones.

