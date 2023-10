EssenceMediacom asegura que 7 de cada 10 latinoamericanos de la Generación Z consideran que los videojuegos son “el mejor formato de entretenimiento”, y particularmente México, Brasil y Colombia son los principales mercados de esta industria en América Latina.

Según la firma especializada, hay 261 millones de gamers activos en toda la región. Solo en el celular, el 41 % de las personas afirma que dedica más de una hora a los juegos. Que apropósito la empresa Epic Games ofreció jeugos gratuitos para el computador.

(Lea también: Presentarán en Colombia un videojuego diseñado para la preservación de páramos)

Los datos, en el caso de Colombia, también son prometedores, según dijo Édgar Hernández León, gerente de Xbox para Colombia y la región, al diario La República.

“Más o menos cerca de 10 millones de personas juegan en Colombia, no solo de consola, sino los que están en el celular”, apuntó Hernández León.

Sobre el perfil de los gamers en el territorio nacional explicó que son “más dedicados” y le invierten más dinero a sus equipos; hasta unos US $ 5.000 que puede costar.

“En Colombia y México están creciendo ese mercado en PC, por eso también hemos empezado a llevar nuestros videojuegos a plataformas de PC”, describió sobre el caso de Xbox, que también reveló juegos gratuitos para sus usuarios.

EssenceMediacom menciona que hay cuatro tendencias entre los jugadores latinoamericanos: los Hardcore Gamer, que consideran los videojuegos una parte muy importante de su vida; los Mid-Core Gamer, aficionados que lo hacen por entretenimiento; los Casual Gamer, que juegan esporádicamente; y los Viewer, quienes gustan de ver contenidos sobre videojuegos.

Con corte a julio, los juegos de video más vendidos en el mundo fueron FIFA 23, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4 y Hogwarts Legacy, asegura Game.

Lee todas las noticias de tecnologia hoy aquí.