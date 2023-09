Será el 26 de este mismo mes que por fin tengamos el estreno de la ambiciosa primera y última expansión de Cyberpunk 2077, esta lleva por nombre Phantom Liberty y tiene como protagonista al actor británico Idris Elba. Para ello, CD Projekt RED, el estudio desarrollador del videojuego, ha preparado el terreno con el estreno de la actualización 2.0 en el juego, esta tiene un homenaje a los personajes que pudimos ver durante el anime en 2022.

Esta llamada actualización 2.0, prepara el juego para la llegada de la expansión, pero también pone en la mesa cambios en el sistema de progresión del personaje, más estabilidad al título y un sistema nuevo de justicia, muy criticado en el lanzamiento, pues por más delitos que se cometieran, la policía parecía no importarle en lo absoluto.

Además de ello y lo que más interesó a los fans, fue poder encontrar algunas tumbas en honor a distintos personajes del anime que se estrenó el año pasado y que recibió tantas calificaciones positivas que, de hecho, fue elegido el anime del año en 2022.

Spoiler, si es que no has visto el anime y no te quieres arruinar ninguna sorpresa; las tumbas son en honor de los personajes principales de la serie, como lo son Gloria Martínez, David, Rebecca, Pilar, Dorio y Maine. Ellos murieron a lo largo de los capítulos y sabemos que la autora de ello fue la misma Lucy, la única integrante de Edgerunners que logra salir con vida y también, el gran amor de David Martínez.

Cyberpunk vive uno de sus mejores momentos.

El videojuego que se estrenó a finales del 2020, recibió críticas muy mixtas debido principalmente a su muy mal estado de desarrollo, el juego estaba lleno de errores y mal rendimiento en todas las versiones en realidad, ello le costó mucho al estudio y después de varias actualizaciones, Cyberpunk 2077 se ha convertido en un título muy disfrutable que por fin parece tener el mérito que merece.

Edgerunners es un anime que cuenta una historia alternativa a la del título y que, de hecho, lo único que tiene en común es el lugar donde se desarrollan, la tan feroz Night City. El estreno del anime exclusivo de Netflix le dio una segunda vida al juego y de hecho, en su momento también se había agregado un homenaje al anime a modo de conseguir la emblemática chamarra que utiliza David Martínez.

La descripción en la tumba de David solo pone las cosas más tristes luego de conocer el final de todos en los últimos episodios de la animación japonesa. Cyberpunk 2077 se encuentra disponible en Xbox One, PS4, Xbox Series, PS5 y PC, pero solo en estos últimos tres encontraremos la actualización y la expansión.

