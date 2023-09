El próximo 29 de septiembre, EA Sports hará el lanzamiento oficial de uno de sus juegos más esperados de este año, el EA Sports FC 24, el cual reemplazará al Fifa de aquí en adelante.

Actualmente dicho juego se encuentra en preventa en varios establecimientos comerciales, pero conforme pasan los días salen más detalles que tendrá, como el tema de los puntajes de los jugadores, la entrega de premios individuales en el modo carrera como el balón de oro, el contacto con los entrenadores y más.

Ahora, lo último que reveló la compañía tecnológica es el listado de canciones que habrá dentro del videojuego, revelando que son más de 100 artistas de 30 países diferentes los que tendrán por lo menos un tema en el ‘soundtrack’ oficial del mismo.

Bringing you the sounds of The World’s Game.

Introducing the #EASPORTSFC 24 Soundtrack, featuring 100+ artists representing over 30 nations. Pre-order now and play #FC24 early: https://t.co/LSsgdnTsPX pic.twitter.com/hhmkEWiXGG

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 20, 2023