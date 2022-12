Ya han pasado varias horas desde que Elon Musk diera a conocer el resultado del sondeo que hizo donde preguntaba: “¿Debo seguir a la cabeza de Twitter? Acataré los resultados de esta encuesta”, y desde entonces ha guardado silencio.

En la medición votaron 17,5 millones de usuarios en un lapso de 12 horas, recibiendo 57,5 % de votos contra la permanencia de Musk al frente de Twitter, y un 42,5 % que le fue favorable.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

Si bien, el magnate indicó que acataría el deseo de la mayoría, aún no ha oficializado su salida ni ha nombrado a un nuevo jefe ejecutivo.

De hecho, durante casi todo este lunes su cuenta permaneció muda, y solo se ha limitado a retuitear una publicación de su compañía Space X.

En cuando a la encuesta que hizo, una vez la publicó escribió un proverbio que dice “Ten cuidado con lo que deseas, porque puedes acabar consiguiéndolo”, y acto seguido advirtió que aquella persona que tenga interés en tomar las riendas de Twitter “tiene que gustarle mucho el dolor”.

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022