Después de recibir la demanda, la cadena de restaurantes presentó una petición a la Corte Suprema estadounidense con el fin de que revisara si su página web debía ser accesible para las personas con discapacidad. Sin embargo, la Corte denegó la solicitud y dejó la decisión en manos del tribunal inferior, según Mashable.

Los abogados del demandante argumentaron que la Ley Estadounidense de Discapacidad exige a las empresas con ubicaciones físicas tener un sitio web que ayude a las personas con condiciones diferentes. Por otro lado, Domino’s menciona que esta norma no aplica para las plataformas en línea porque estas no existían cuando se creó la regla, de acuerdo con el mismo medio.

“Los ciegos y los discapacitados visuales deben tener acceso a sitios web y aplicaciones para participar plena e igualitariamente en la sociedad moderna, algo que nadie disputa”, dijo el abogado de Robles.

Después de la determinación de la Corte Suprema, la empresa aseguró que se iba a mantener firme en su decisión. Además, afirmó que el Gobierno debía crear leyes federales que fueran claras para todos, informó CNBC.

El caso Domino’s Pizza vs Guillermo Robles No. 18-1539, no es el primero de este tipo en Estados Unidos. El año pasado, se presentaron más de 2.200 demandas por falta de accesibilidad a diferentes sitios web, mencionó el portal.