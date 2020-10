En el documental producido por Netflix, según el portal Cnet, se habla de cómo redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube centran sus esfuerzos en crear servicios cada vez más adictivos para el público, haciendo que las personas hagan clic en la mayoría de sitios posibles para que puedan permanecer en las plataformas el mayor tiempo posible.

‘The Social Dilemma’ pone en pantalla, de acuerdo con el medio, a exempleados de estas ‘apps’ y líderes de la industria para que expliquen cómo hacen las empresas (redes sociales) para crear y promover el comportamiento adictivo de sus usuarios, por lo que Facebook no tardó en responder.

“Nuestros equipos no están incentivados para crear funciones que aumenten el tiempo dedicado a nuestros productos. En su lugar, queremos asegurarnos de ofrecer valor a las personas, no solo impulsamos el uso”, afirmó Facebook en el documento “What ‘The Social Dilemma’ Gets Grong”.