Así lo informó Blu Radio y agregó que Instagram está haciendo pruebas con su contador de ‘me gusta’ en las fotos que se comparten, “en un cambio de reglas que afectaría directamente a los llamados influencers, quienes buscan altas cifras en esta estadística”.

“Queremos que tus seguidores se enfoquen en lo que compartes, no en cuántos ‘me gusta’ reciben tus publicaciones”, dice Instagram.

Por su parte, el diario El Espectador explicó que el blog TechCrunch advirtió que la prueba podría reducir la sensación de competencia en Instagram, porque las personas no compararían sus propios conteos con los de sus amigos y los podría “animar a publicar contenido más auténtico en lugar de tratar de acumular ‘me gusta'”.

Además, que “el narcisismo, la envidia y la baja autoestima pueden derivar de mirar a los ‘me gusta'” y si Instagram erradica esa función podría generar publicaciones con fines artísticos y auténticos, “no intentar ganar un concurso de popularidad”, concluyó TechCrunch.

Finalmente, según la emisora esta información se conoció gracias a la investigadora tecnológica Jane Wong, quien en su cuenta de Twitter publicó una imagen de cómo quedaría la aplicación con los cambios, en la que los ‘me gusta’ no aparecen.

Instagram is testing hiding like count from audiences,

as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2019