Desde 1973 que se creó el primer celular en la historia, que fue el DynaTAC 8000X, han salido a la venta miles de celulares de distintas marcas, características y precios.

Desde entonces, la tecnología ha avanzado en gran medida para que estos dispositivos, además de llamar y contestar, que es su principal función, ahora también puedan tomar fotografías, entrar a Internet, servir como GPS y mucho más.

Sin embargo, aunque se cree que los últimos celulares, que valen más de 5’000.000 de pesos y tienen una cantidad de funciones, son los mejores, la inteligencia artificial, que recopila miles de datos de Internet y demás, aseguró que hay dispositivos que por su impacto en la sociedad y lo que significaron en su momento fueron más importantes.

Tal como explicó ChatGPT, la inteligencia artificial de la compañía Open AI, una de las más reconocidas en el mundo, son cuatro dispositivos que en Colombia, por ejemplo, muchos tuvieron:

Reza Mortazavi walked us through the process of recreating the legendary Nokia 3310 in 3D, demonstrated the texturing steps, and explained how the surface details were made.

Full breakdown: https://t.co/PClTTK3Cwo#3d #3dart #c4d #substancepainter #octanerender #cinema4d #nokia pic.twitter.com/GUIVxO4p9i

— 80 LEVEL (@80Level) October 30, 2023