En la actualidad, hay numerosas versiones de WhatsApp Plus. Esto debido a la gran cantidad de desarrolladores existentes en la actualidad de dicho mod de la aplicación de mensajería. Pero ¿cuál es la mejor versión de todas ellas?

A continuación, vamos a brindarte características y un sencillo análisis de las versiones de WhatsApp Plus de AlexMods, YesiiMods y FouadMods para que puedas escoger la que mejor se adapte a tus necesidades. Además de ello, existen otros mods de WhatsApp que también podrían interesarte. Te contaremos todo esto y más en el siguiente artículo.

¿Cuáles son las diferentes versiones de WhatsApp Plus?

Como ya te hemos mencionado en la introducción, el mod de WhatsApp Plus cuenta con distintas versiones según los desarrolladores de la aplicación, los más conocidos son los siguientes y todas pueden descargarse desde el sitio web Internetastic:

WhatsApp Plus de AlexMods

El WhatsApp Plus de este desarrollador se caracteriza por contar con un sistema a prueba de baneos y garantizar la seguridad del usuario en todo momento. Para ello, permite ocultar el estado “Escribiendo…”, bloquear los chats con un patrón o eliminar el “En línea”. Además, resalta sobre otros MODs porque dispone de una sección de “Historias”, similares a las de Instagram.

WhatsApp Plus de YesiiMods

La versión de WhatsApp Plus creada por estos desarrolladores se centra exclusivamente en la personalización de la app. Por lo tanto, permite cambiar colores, añadir temas y acceder a catálogos nuevos de emojis. Además, facilita secciones para enviar mensajes masivos, programarlos o habilitar copias de seguridad automáticas.

WhatsApp Plus de FouadMods

Consta de numerosos apartados para mejorar la experiencia en chats, entre estos una vista previa de los vídeos que recibes y la opción de enviar contenidos multimedia sin límites. También, proporciona una sección para conversar en secreto, crear auto respuestas y para ocultar diferentes estados de conexión. Incluso, permite utilizar dos cuentas de WhatsApp mediante GB WhatsApp.

Otros mods de WhatsApp que puedes instalar

Además de las distintas versiones que tiene WhatsApp Plus, la conocida aplicación de mensajería tiene otros mods súper interesantes con distintas características, funciones y diseños. Entre las más populares, se encuentran las mencionadas a continuación:

GBWhatsApp, la mejor alternativa a WhatsApp Plus

Cuando se trata de personalización, GBWhatsApp es una de las mejores versiones de WhatsApp a utilizar, pues permite tener dos cuentas en un mismo Smartphone. Además de ello, vela por la seguridad de sus usuarios al brindar apartados para desactivar el estado “En línea” u ocultar los chats de su preferencia.

YOWhatsApp, más personalización

Es un MOD desarrollado por Yousef Al-Basha, el cual se caracteriza por contar con numerosos temas y estilos prediseñados para cambiar la interfaz de la app. De igual manera, dispone de secciones para agregar emojis de Android Oreo y compartir contenidos multimedia de diferentes formatos, como ZIP y APK.

WhatsApp Aero, dos cuentas en un solo WhatsApp

Es una versión que se encarga de mejorar en gran medida la experiencia de mensajería al permitirle a los usuarios descargar 3.000 temas totalmente distintos; incluso, da opciones para crear los tuyos propios. Además de ello, posee funciones para tener dos perfiles de WhatsApp, enviar textos masivos y garantizar la privacidad al desactivar el visto.

MBWhatsApp, al mejor estilo iOS

Es un MOD muy llamativo de WhatsApp, ya que ofrece una interfaz inspirada en la versión para iOS. Asimismo, facilita apartados para usar dos cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo, desactivar la opción para eliminar mensajes o determinar qué contacto puede llamarte. De igual manera, consta de una herramienta para crear stickers.

Como has visto, existen distintas alternativas a WhatsApp Plus. Tanto hablando de los diferentes desarrolladores del propio WhatsApp Plus, como también de otros mods de la app de mensajería. Si te interesa descargar alguna de estas versiones, en Internetastic podrás encontrarlas de forma totalmente gratuita y segura.