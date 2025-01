Son varias las recomendaciones de marcas de celulares para las personas dependiendo su uso, en este caso, de acuerdo con Intecat, el distribuidor oficial de Apple en España, el iPhone 14 y el iPhone 15 son los dos móviles más recomendables para universitarios.

Por otro lado, según la cuenta de TikTok Appleworldperu, especializados en iPhones, recomiendan el iPhone 11 pro, 11 pro Max, o 12 pro.

Señalan que cualquier versión pro, es muy eficiente a la hora de guardar archivos y hacer distintos trabajos como editar, entre otros más, e incluso, la batería es de larga duración y es una de las características más importantes.

¿Qué iPhone ya no se actualiza en 2025?

Apple suele ofrecer actualizaciones de software para sus dispositivos durante varios años, pero con el tiempo algunos modelos van quedando fuera de ese soporte.

Van desde la primera generación hasta el 2007, el iPhone 3G y 3GS, 4 y 4s, 5, 5c y 5s, 6, 6 plus, 6s y 6s plus, SE primera generación al 2016. Además de los anteriores, el iPhone 7, 7 plus, 8, 8 plus y iPhone X.

Incluso, también son varios iPhone que se quedarán sin WhatsApp, pues la ‘app’ establece algunos estándares de compatibilidad que afectan algunos dispositivos.

¿Qué iPhone va a salir en 2025?

De acuerdo con Appleinsider, se espera que el iPhone SE de cuarta generación llegue alrededor de marzo o abril de 2025, como parte de un rediseño general, pues el SE finalmente perderá el botón de inicio Touch ID a favor del FaceID y aumentará al tamaño del iPhone 14.

