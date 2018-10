El estudio a cargo de Cam Cullen, vicepresidente de mercadeo global de la compañía, reveló que para las personas encuestadas mantenerse al día con las series de mayor demanda de Netflix y HBO, es muy costoso; por lo que prefieren acceder a otro tipo de plataformas de ‘streaming’ gratuitas como alternativa de entretenimiento.

Por otra parte, el porcentaje de búsquedas en sitios piratas ha aumentado desde hace 3 años según el informe, y se prevé que con el lanzamiento de las nuevas alternativas de Apple o Disney, más páginas clandestinas aumenten considerablemente.

Cullen mencionó que no solo la exclusividad es un motivo para que aumente la piratería, también lo es la ansiedad que se provoca en el consumidor al no esperar que el contenido llegue a su país y lo descargue en sitios no permitidos para verlo cuanto antes.

Para el caso de ‘Juego de tronos’, de HBO; ‘House of Cards’, de Netflix; ‘The Handmaid’s Tale’, de Hulu o ‘Jack Ryan’, de Amazon, son algunas de las series más pirateadas por páginas web ilegales a pesar de que tienen un rating inalcanzable en cada una de sus plataformas de pago.

Cabe destacar que muchas de estas series exclusivas se estrenan únicamente en Estados Unidos y no tienen una buena distribución internacional, por lo que la gente prefiere descargarlas en páginas web no permitidas al no tener acceso al contenido en sus regiones.

Por el momento, tanto Netflix como HBO no se han pronunciado al respecto sobre este informe que pretende hacer un llamado a las distintas compañías de ‘streaming’ a disminuir el costo de los planes de suscripción para sus usuarios, y combatir de alguna manera la ilegalidad que abunda en la distribución de series y películas en Internet.