El último informe de PhoneArena detalla cuánto cobra Apple, Samsung, Google, Lg y One Plus por la reparación de las pantallas de sus celulares gama alta.

Apple: iPhone Xs Max, 329 dólares; iPhone Xs, 279 dólares; iPhone Xr, 199 dólares; iPhone 8 Plus y 7 Plus, 169 dólares; iPhone 8 y iPhone 7: 149 dólares.

Samsung: Samsung Galaxy Note 9 y 8, 239 dólares; Galaxy S9 Plus y S8 Plus, 229 dólares; Galaxy S9, S8 y S8 Active, 219 dólares.

Google: Google Pixel 3 XL: 279 dólares; Pixel 3, 269 dólares; Pixel 2XL, 220 dólares; Pixel 2, 129 dólares.

LG: LGV30: 146 dólares.

One Plus: One Plus 6, 88.70 dólares.

De acuerdo con la lista de valores, el iPhone Xs Max es el dispositivo más costoso de reparar de todo el mercado móvil, después le siguen el iPhone Xs, los phablet de Samsung y los Pixel XL de Google.

La reparación más económica la tiene el One Plus 6, un celular con pantalla AMOLED de 6,28 pulgadas y vidrio Gorilla Glass 5. La referencia más costosa de este móvil cuesta solo 300 dólares más que la reparación del iPhone Xs Max, motivo por el cual muchas personas optan por comprar un nuevo smartphone gama alta de otra compañía que enviarlo al servicio técnico.