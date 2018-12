Esta función se llama ‘Motion Smoothing’ (interpolación de movimiento), su objetivo es lograr que la imagen sea más nítida en escenas donde el movimiento es tan rápido que los objetos o las personas se ven borrosas, señala Gizmodo.

El problema de tener esta herramienta activa, según Tom Cruise y el director de la cinta ‘Misión Imposible: Repercusión’, Christopher McQuarrie, es que las escenas de las películas parecen grabadas con una cámara de alta velocidad y no una cámara para hacer cine.

Por ello, el actor y el director aseguran que si usted tiene un televisor en alta definición con esta función activada, es muy probable que esté viendo las películas de una manera distinta a como las crearon los cineastas, motivo por el cual invitan a los usuarios a desactivarla cuanto antes.

I’m taking a quick break from filming to tell you the best way to watch Mission: Impossible Fallout (or any movie you love) at home. pic.twitter.com/oW2eTm1IUA

— Tom Cruise (@TomCruise) December 4, 2018