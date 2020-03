Mona Chalabi reveló un cálculo sobre los 25 millones de dólares que donó el joven magnate de Facebook comparado con su riqueza. Usó líquido verde y dos vasos para demostrar que la donación solo representa el 0.03 % del valor neto estimado de su fortuna.

El video está titulado “0.03 % baby!” y la demostración la periodista lo define como “una representación generosa de la tacañería (de Zuckerberg), según Insider.

La grabación se hizo viral luego de que Chalabi la compartiera en Twitter, recibiendo caso 150.000 me gusta y 4.000 comentarios en 2 días, añadió el mismo medio.

Cabe agregar que esta periodista ha hecho contenido con componente financiero sobre la pandemia del coronavirus.

Recientemente publicó una gráfica que explica por qué cree que los pagos de 1.200 dólares que se enviarán como subsidio a los estadounidenses no son ayuda suficiente para las personas que ganan hasta 75.000 dólares anualmente, explicó Insider.

For most people, it's not enough. pic.twitter.com/wAHVD8Mqda

— Mona Chalabi (@MonaChalabi) March 27, 2020